SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 437,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,857 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 051,43 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 30.12.2025 auf 571,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,51 Prozent.

Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 3,41 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at