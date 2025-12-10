SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sankt Galler Kantonalbank (N) gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 475,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,030 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 552,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 608,83 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 608,83 CHF, was einer positiven Performance von 16,09 Prozent entspricht.

Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 3,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at