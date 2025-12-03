Sankt Galler Kantonalbank Aktie
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an diesem Tag bei 439,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,278 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 547,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 246,01 CHF wert. Damit wäre die Investition 24,60 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
