XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 03.12.2025 10:04:23

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an diesem Tag bei 439,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,278 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 547,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 246,01 CHF wert. Damit wäre die Investition 24,60 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Nachrichten