SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 890,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,112 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 1,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,02 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 98,65 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 166,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

