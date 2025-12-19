Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnendes Schlatter Industries-Investment?
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Schlatter Industries-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 44,248 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 871,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,83 Prozent verringert.
Am Markt war Schlatter Industries jüngst 21,99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
