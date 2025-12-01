Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

SGS Aktie

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

Profitable SGS SA-Investition? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.12.2020 wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 102,84 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,724 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 896,15 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 28.11.2025 auf 92,16 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,39 Prozent.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 17,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

