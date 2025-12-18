SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 142,857 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,14 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 17.12.2025 auf 0,97 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 139,14 CHF entspricht einer negativen Performance von 86,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 39,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at