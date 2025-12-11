SHL Telemedicine Aktie

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

Lukrative SHL Telemedicine-Investition? 11.12.2025 16:03:54

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren SHL Telemedicine-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,753 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 1,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,75 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 89,25 Prozent.

Insgesamt war SHL Telemedicine zuletzt 60,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

