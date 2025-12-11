SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukrative SHL Telemedicine-Investition?
|
11.12.2025 16:03:54
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,753 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 1,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,75 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 89,25 Prozent.
Insgesamt war SHL Telemedicine zuletzt 60,76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicinemehr Nachrichten
|
11.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicinemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,05
|5,00%