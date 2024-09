SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,18 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 1,247 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.09.2024 auf 128,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,45 CHF wert. Damit wäre die Investition 60,45 Prozent mehr wert.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 20,08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at