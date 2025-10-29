SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swatch (I)-Papier bei 384,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,042 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 505,21 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 28.10.2025 auf 173,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,95 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Swatch (I) betrug jüngst 9,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at