Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lohnender Swatch (I)-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr angefallen
Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174,45 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 0,573 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers auf 163,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,90 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,10 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 8,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Swatch (I)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|176,45
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.