SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174,45 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 0,573 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers auf 163,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,90 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,10 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 8,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at