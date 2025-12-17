SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 1,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,44 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 9,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at