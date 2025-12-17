Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
Lukrative Swiss Prime Site-Anlage?
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 1,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,44 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 9,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
