SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 96,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 103,359 Swiss Prime Site-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 117,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 144,70 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,45 Prozent gesteigert.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,40 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at