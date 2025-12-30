Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

Lukrative Tecan (N)-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 433,80 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,305 Tecan (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 128,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,68 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,33 Prozent.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

