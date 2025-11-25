Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Investition
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Temenos-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Temenos-Anteile an diesem Tag bei 57,40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 17,422 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 71,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 241,29 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 24,13 Prozent gleich.
Temenos war somit zuletzt am Markt 4,86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
