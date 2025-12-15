Varia US Properties Aktie

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

Varia US Properties-Performance 15.12.2025

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Varia US Properties-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Varia US Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,70 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,453 Varia US Properties-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 19,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 711,61 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,84 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Varia US Properties zuletzt 192,58 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

