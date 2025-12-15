Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Varia US Properties-Performance
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Varia US Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,70 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,453 Varia US Properties-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 19,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 711,61 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,84 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Varia US Properties zuletzt 192,58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|19,00
|0,00%