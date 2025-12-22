SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen VAT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VAT-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 249,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,096 VAT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 380,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 272,65 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,73 Prozent angezogen.

VAT war somit zuletzt am Markt 11,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at