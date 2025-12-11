Villars Aktie

Villars für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Lukratives Villars SA-Investment? 11.12.2025 10:03:31

SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Villars SA-Papier an diesem Tag bei 780,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,821 Villars SA-Papiere. Die gehaltenen Villars SA-Papiere wären am 10.12.2025 7 307,69 CHF wert, da der Schlussstand 570,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 26,92 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Villars SAmehr Nachrichten

Analysen zu Villars SAmehr Analysen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Villars SA 570,00 0,00% Villars SA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

