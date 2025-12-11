Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Lukratives Villars SA-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet
Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Villars SA-Papier an diesem Tag bei 780,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,821 Villars SA-Papiere. Die gehaltenen Villars SA-Papiere wären am 10.12.2025 7 307,69 CHF wert, da der Schlussstand 570,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 26,92 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Villars SAmehr Nachrichten
|
11.12.25
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: Wäre ein Villars SA-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Villars SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Villars SA
|570,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.