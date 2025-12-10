SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Walliser Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Walliser Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 110,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,905 Walliser Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie auf 132,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 19,46 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at