WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

Lohnender Xlife Sciences-Einstieg? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,676 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 17,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,34 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,66 Prozent.

Xlife Sciences war somit zuletzt am Markt 97,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

