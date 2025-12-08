Stabilus enttäuscht mit Dividende und vorsichtiger Umsatzprognose - Aktie tiefer

Der Automobilzulieferer Stabilus rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit einem maximal stabilen Umsatz.

Zudem will das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,35 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie Stabilus am Montag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 in Koblenz mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,15 Euro gewesen.

Konzernchef Michael Büchsner peilt für das Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro verbucht. Die Umsatzprognose für 2025/26 liegt deutlich unter der Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten. Diese hatten bisher mit einem leichten Anstieg gerechnet. Auch die Höhe der Dividende enttäuscht.

Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Hier hatten die Experten im Schnitt bisher 11,7 Prozent auf dem Zettel. Im Vorjahr waren es 11 Prozent. Zudem wird ein bereinigter freier Barmittelfluss von 80 bis 110 Millionen Euro erwartet. Die Prognose reflektiere dabei das anspruchsvolle Marktumfeld.

Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2024/25 vom November bestätigte das Unternehmen.

Die Stabilus-Aktie fällt in Frankfurt zeitweise um 0,24 Prozent auf 20,65 Euro.

