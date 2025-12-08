Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Prognose im Blick
|
08.12.2025 07:54:39
Stabilus enttäuscht mit Dividende und vorsichtiger Umsatzprognose - Aktie tiefer
Konzernchef Michael Büchsner peilt für das Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro verbucht. Die Umsatzprognose für 2025/26 liegt deutlich unter der Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten. Diese hatten bisher mit einem leichten Anstieg gerechnet. Auch die Höhe der Dividende enttäuscht.
Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Hier hatten die Experten im Schnitt bisher 11,7 Prozent auf dem Zettel. Im Vorjahr waren es 11 Prozent. Zudem wird ein bereinigter freier Barmittelfluss von 80 bis 110 Millionen Euro erwartet. Die Prognose reflektiere dabei das anspruchsvolle Marktumfeld.
Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2024/25 vom November bestätigte das Unternehmen.
Die Stabilus-Aktie fällt in Frankfurt zeitweise um 0,24 Prozent auf 20,65 Euro.
/err/zb
KOBLENZ (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stabilus SEmehr Nachrichten
|
07:00
|EQS-News: Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2025, gibt Dividendenvorschlag von 0,35 Euro und Prognose für GJ2026 bekannt (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Stabilus SE confirms preliminary figures for FY2025, proposes dividend of €0.35 per share and announces forecast for FY2026 (EQS Group)
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|SDAX aktuell: SDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)