Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 16 955,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,152 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,323 Prozent stärker bei 16 960,31 Punkten in den Montagshandel, nach 16 905,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 023,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 917,26 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 15 779,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 742,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 998,85 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Klöckner (+ 27,68 Prozent auf 7,75 EUR), Alzchem Group (+ 6,36 Prozent auf 153,80 EUR), Salzgitter (+ 5,53 Prozent auf 39,68 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,36 Prozent auf 86,70 EUR) und DEUTZ (+ 2,24 Prozent auf 8,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Stabilus SE (-8,38 Prozent auf 18,92 EUR), SCHOTT Pharma (-6,24 Prozent auf 15,94 EUR), HORNBACH (-5,64 Prozent auf 83,60 EUR), Hypoport SE (-3,87 Prozent auf 129,00 EUR) und PNE (-3,82 Prozent auf 9,81 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Klöckner-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 048 356 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at