Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,48 Prozent fester bei 16 987,48 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 84,152 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,323 Prozent auf 16 960,31 Punkte an der Kurstafel, nach 16 905,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 023,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 955,66 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 779,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 742,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der SDAX auf 13 998,85 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,33 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Klöckner (+ 28,50 Prozent auf 7,80 EUR), Salzgitter (+ 6,12 Prozent auf 39,90 EUR), Alzchem Group (+ 4,56 Prozent auf 151,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,13 Prozent auf 86,50 EUR) und SFC Energy (+ 2,11 Prozent auf 12,56 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Stabilus SE (-6,05 Prozent auf 19,40 EUR), SCHOTT Pharma (-5,76 Prozent auf 16,02 EUR), HORNBACH (-3,95 Prozent auf 85,10 EUR), PNE (-2,94 Prozent auf 9,90 EUR) und STRATEC SE (-2,40 Prozent auf 22,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die Klöckner-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 053 389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 7,209 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,67 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at