Verluste in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach

Der SDAX wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 16 877,86 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 84,152 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 960,31 Zählern und damit 0,323 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 905,70 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 023,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 853,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX 15 779,45 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 742,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 998,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 21,54 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Klöckner (+ 29,32 Prozent auf 7,85 EUR), Alzchem Group (+ 8,44 Prozent auf 156,80 EUR), Salzgitter (+ 5,16 Prozent auf 39,54 EUR), Vossloh (+ 4,02 Prozent auf 75,00 EUR) und DEUTZ (+ 3,18 Prozent auf 8,28 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Stabilus SE (-7,99 Prozent auf 19,00 EUR), HORNBACH (-7,34 Prozent auf 82,10 EUR), SCHOTT Pharma (-6,82 Prozent auf 15,84 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,18 Prozent auf 4,77 EUR) und Hypoport SE (-3,58 Prozent auf 129,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Klöckner-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 596 708 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at