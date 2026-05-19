Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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19.05.2026 09:50:01
Standard Chartered plant weitreichenden Stellenabbau durch KI
Standard Chartered plant, in den kommenden vier Jahren Tausende Stellen im Bereich Backoffice abzubauen. Die Bank reiht sich damit in die Gruppe globaler Institute ein, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Personal reduzieren wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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