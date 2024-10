Standort Heidenau macht dicht: Henkel schließt letztes Werk im Osten

Von einer Optimierung des europäischen Lieferketten- und Produktionsnetzwerkes spricht Henkel. Zum Opfer fällt das letzte Werk des Konzerns in Ostdeutschland. 40 Menschen verlieren ihren Job in Heidenau. Die Produktion wird in andere europäische Standorte verlegt. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV