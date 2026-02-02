Starbucks Aktie

Starbucks

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

02.02.2026 01:11:06

Starbucks bets on robots to brew a turnaround in customers

Chief executive Brian Niccol explains why he thinks AI will help the coffee giant regain its buzz.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Starbucks Corp.

