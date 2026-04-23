Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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23.04.2026 05:50:37
Starbucks hunts for another tech office, including abroad
The company is looking at cutting about US$2 billion in costs while also hiring more store workers and renovating its cafesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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