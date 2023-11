Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,98 Prozent fester bei 3 942,09 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,183 Prozent höher bei 3 910,79 Punkten, nach 3 903,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 3 910,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 945,96 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 955,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 906,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 666,96 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,96 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 2,98 Prozent auf 23,14 CHF), Richemont (+ 2,41 Prozent auf 112,60 CHF), Glencore (+ 2,19 Prozent auf 4,68 GBP), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 41,45 EUR) und GSK (+ 2,07 Prozent auf 14,11 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Unilever (-0,51 Prozent auf 38,16 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,09 Prozent auf 40,52 EUR), Roche (+ 0,32 Prozent auf 237,60 CHF), Nestlé (+ 0,37 Prozent auf 98,99 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,42 Prozent auf 21,56 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 21 198 422 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 403,182 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Mit 9,67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at