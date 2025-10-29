Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 4 785,89 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,049 Prozent leichter bei 4 784,80 Punkten in den Handel, nach 4 787,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 781,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 787,25 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,141 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 609,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4 515,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 427,75 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,30 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 3,86 Prozent auf 17,08 GBP), UBS (+ 2,88 Prozent auf 31,81 CHF), Rio Tinto (+ 2,03 Prozent auf 55,18 GBP), AstraZeneca (+ 1,40 Prozent auf 125,80 GBP) und HSBC (+ 0,78 Prozent auf 10,58 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,24 Prozent auf 231,20 EUR), Novartis (-1,05 Prozent auf 97,83 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 543,00 EUR), Allianz (-0,76 Prozent auf 354,70 EUR) und Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 569,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 001 297 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,60 Prozent.

Redaktion finanzen.at