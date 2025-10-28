Ausblick: GSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GSK lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,470 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 GBP je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,23 Milliarden GBP aus - das entspräche einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,01 Milliarden GBP in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 GBP, gegenüber 0,630 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 32,17 Milliarden GBP, nachdem im Vorjahr 31,38 Milliarden GBP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at