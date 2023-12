Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen

Am Dienstag legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 16 822,64 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,170 Prozent auf 16 823,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 794,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 831,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 812,68 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 15 234,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 715,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, lag der DAX noch bei 14 306,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 19,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 831,21 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 1,05 Prozent auf 134,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,04 Prozent auf 222,70 EUR), Fresenius SE (+ 0,85 Prozent auf 28,49 EUR), Siemens (+ 0,80 Prozent auf 165,62 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,72 Prozent auf 26,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 181,35 EUR), QIAGEN (-0,61 Prozent auf 38,88 EUR), Zalando (-0,55 Prozent auf 21,61 EUR), Bayer (-0,52 Prozent auf 31,33 EUR) und SAP SE (-0,52 Prozent auf 146,58 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 720 334 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 173,326 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at