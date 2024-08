Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag freundlich

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,40 Prozent auf 13 671,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,498 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,391 Prozent auf 13 669,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 616,75 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 656,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 702,84 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,179 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 570,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der SDAX einen Stand von 15 132,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 124,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 1,08 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell BayWa (+ 6,06 Prozent auf 14,36 EUR), Ceconomy St (+ 5,51 Prozent auf 2,68 EUR), METRO (St) (+ 4,81 Prozent auf 4,58 EUR), IONOS (+ 4,37 Prozent auf 26,25 EUR) und ADTRAN (+ 3,09 Prozent auf 4,47 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil CEWE Stiftung (-2,74 Prozent auf 95,70 EUR), Energiekontor (-2,09 Prozent auf 56,30 EUR), Medios (-1,89 Prozent auf 15,60 EUR), Grand City Properties (-1,53 Prozent auf 11,57 EUR) und NORMA Group SE (-1,48 Prozent auf 14,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 396 683 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 8,018 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Ceconomy St-Aktie hat mit 4,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

