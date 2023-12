Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus

Der SDAX hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent fester bei 13 981,93 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 113,941 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,269 Prozent auf 13 972,00 Punkte an der Kurstafel, nach 13 934,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 966,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 981,93 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 032,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.09.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 621,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, wurde der SDAX mit 11 796,13 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 15,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 981,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 973,73 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit MorphoSys (+ 1,60 Prozent auf 34,26 EUR), CEWE Stiftung (+ 1,57 Prozent auf 103,60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,35 Prozent auf 5,42 EUR), Schaeffler (+ 1,28 Prozent auf 5,55 EUR) und Befesa (+ 1,11 Prozent auf 34,74 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Klöckner (-1,31 Prozent auf 6,76 EUR), PATRIZIA SE (-1,08 Prozent auf 8,21 EUR), SCHOTT Pharma (-0,59 Prozent auf 33,60 EUR), Dermapharm (-0,52 Prozent auf 42,14 EUR) und ADTRAN (-0,41 Prozent auf 7,30 USD).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 61 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,840 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX weist die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at