Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag fester

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent stärker bei 8 202,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 183,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 183,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 148,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 208,64 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 144,13 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 7 630,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 522,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Auto Trader Group (+ 12,51 Prozent auf 8,22 GBP), Frasers Group (+ 3,88 Prozent auf 8,57 GBP), StJamess Place (+ 2,14 Prozent auf 4,95 GBP), Beazley (+ 2,09 Prozent auf 6,84 GBP) und Standard Chartered (+ 1,97 Prozent auf 7,86 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Antofagasta (-3,04 Prozent auf 22,01 GBP), Sage (-2,88 Prozent auf 10,30 GBP), Coca-Cola HBC (-2,85 Prozent auf 26,56 GBP), Severn Trent (-2,52 Prozent auf 23,23 GBP) und Intertek (-1,74 Prozent auf 47,46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 920 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,085 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at