Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Am Donnerstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,38 Prozent fester bei 7 597,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 568,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 568,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 612,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 562,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,329 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 594,91 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 7 486,91 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Wert von 7 997,83 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,61 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 3,27 Prozent auf 50,24 GBP), Kingfisher (+ 3,02 Prozent auf 2,25 GBP), Fresnillo (+ 2,66 Prozent auf 4,79 GBP), NatWest Group (+ 2,54 Prozent auf 2,14 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,50 Prozent auf 3,20 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Imperial Brands (-3,25 Prozent auf 18,31 GBP), Pershing Square (-1,69 Prozent auf 38,28 GBP), BP (-1,63 Prozent auf 4,69 GBP), Marks Spencer (-1,36 Prozent auf 2,32 GBP) und Airtel Africa (-1,19 Prozent auf 1,00 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 97 553 973 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 187,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

