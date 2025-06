Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

So performte der Dow Jones am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 42 206,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,765 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 42 236,03 Punkte an der Kurstafel, nach 42 171,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 432,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 42 089,99 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,221 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 677,24 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 20.03.2025, bei 41 953,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 39 134,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gab der Index bereits um 0,437 Prozent nach. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 2,25 Prozent auf 201,00 USD), Walmart (+ 1,08 Prozent auf 96,12 USD), 3M (+ 1,07 Prozent auf 144,03 USD), Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 304,30 EUR) und Chevron (+ 0,92 Prozent auf 149,55 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,69 Prozent auf 302,01 USD), Amazon (-1,33 Prozent auf 209,69 USD), NVIDIA (-1,12 Prozent auf 143,85 USD), IBM (-0,79 Prozent auf 280,97 USD) und McDonalds (-0,75 Prozent auf 287,46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 83 946 465 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3,101 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Mit 6,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

