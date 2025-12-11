ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
11.12.2025 15:59:01
Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent stärker bei 2 552,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 533,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 553,94 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 808,14 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 39,80 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 553,94 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 37,44 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 29,14 EUR), Palfinger (+ 1,52) Prozent auf 33,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,49 Prozent auf 54,40 EUR) und Semperit (+ 1,26 Prozent auf 12,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,22 Prozent auf 3,46 EUR), UNIQA Insurance (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 436 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|95,65
|-3,92%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,70
|-0,56%
|Flughafen Wien AG
|54,40
|3,42%
|Marinomed Biotech AG
|19,35
|-0,26%
|OMV AG
|47,14
|-0,21%
|Palfinger AG
|33,85
|1,20%
|Polytec
|3,26
|-2,40%
|Raiffeisen
|37,20
|-1,38%
|Semperit AG Holding
|12,82
|-1,08%
|UBM Development AG
|21,40
|-0,47%
|UNIQA Insurance AG
|14,82
|-0,54%
|voestalpine AG
|39,06
|0,15%
|Wienerberger AG
|29,58
|0,27%
|Wolford AG
|3,40
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,58
|2,87%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 539,49
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.