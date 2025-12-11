ZUMTOBEL Aktie

ZUMTOBEL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Fokus 11.12.2025 15:59:01

Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Das macht der ATX Prime.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent stärker bei 2 552,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 533,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 553,94 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 808,14 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 39,80 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 553,94 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 37,44 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 29,14 EUR), Palfinger (+ 1,52) Prozent auf 33,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,49 Prozent auf 54,40 EUR) und Semperit (+ 1,26 Prozent auf 12,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,22 Prozent auf 3,46 EUR), UNIQA Insurance (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 436 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ZUMTOBEL AGmehr Nachrichten

Analysen zu ZUMTOBEL AGmehr Analysen

14.07.25 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
07.06.24 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
25.05.23 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
11.07.22 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
09.03.22 ZUMTOBEL neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 95,65 -3,92% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,70 -0,56% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 54,40 3,42% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 19,35 -0,26% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,14 -0,21% OMV AG
Palfinger AG 33,85 1,20% Palfinger AG
Polytec 3,26 -2,40% Polytec
Raiffeisen 37,20 -1,38% Raiffeisen
Semperit AG Holding 12,82 -1,08% Semperit AG Holding
UBM Development AG 21,40 -0,47% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 14,82 -0,54% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 39,06 0,15% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,58 0,27% Wienerberger AG
Wolford AG 3,40 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,58 2,87% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 539,49 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen