Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent stärker bei 2 552,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 533,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 553,94 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 808,14 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 39,80 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 553,94 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 37,44 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 29,14 EUR), Palfinger (+ 1,52) Prozent auf 33,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,49 Prozent auf 54,40 EUR) und Semperit (+ 1,26 Prozent auf 12,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,22 Prozent auf 3,46 EUR), UNIQA Insurance (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 436 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at