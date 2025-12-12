voestalpine Aktie
Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün
Am Freitag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent fester bei 2 568,15 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 2 567,85 Punkten in den Handel, nach 2 567,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 574,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 561,50 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,68 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 448,92 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 2 319,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 812,01 Punkte.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,65 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 574,56 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 4,75 Prozent auf 59,60 EUR), Flughafen Wien (+ 3,42 Prozent auf 54,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,30 Prozent auf 3,56 EUR), Frequentis (+ 2,22 Prozent auf 73,60 EUR) und FACC (+ 2,10 Prozent auf 11,68 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-3,09 Prozent auf 18,80 EUR), Erste Group Bank (-2,06 Prozent auf 97,50 EUR), Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 21,70 EUR), Polytec (-1,50 Prozent auf 3,29 EUR) und DO (-1,33 Prozent auf 192,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 240 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
