ATX Prime aktuell: ATX Prime sackt ab

In Wien stehen die Signale am Freitagmittag auf Stabilisierung.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 2 567,12 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 2 567,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 567,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 574,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 564,20 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 448,92 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Wert von 2 319,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der ATX Prime 1 812,01 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 40,59 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 4,57 Prozent auf 59,50 EUR), Frequentis (+ 3,61 Prozent auf 74,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,02 Prozent auf 3,59 EUR), Flughafen Wien (+ 2,66 Prozent auf 54,00 EUR) und Palfinger (+ 1,94 Prozent auf 34,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,06 Prozent auf 19,00 EUR), Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 21,70 EUR), Polytec (-1,20 Prozent auf 3,30 EUR), Erste Group Bank (-1,16 Prozent auf 98,40 EUR) und DO (-1,02 Prozent auf 193,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 173 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 38,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,12 Prozent gelockt.

