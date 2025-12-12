Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich im Minus

So performte der ATX Prime am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,19 Prozent tiefer bei 2 536,98 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent höher bei 2 567,85 Punkten, nach 2 567,56 Punkten am Vortag.

Bei 2 535,19 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 574,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 448,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 812,01 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 38,94 Prozent aufwärts. Bei 2 574,56 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 4,22 Prozent auf 59,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,87 Prozent auf 3,58 EUR), Flughafen Wien (+ 1,90 Prozent auf 53,60 EUR), FACC (+ 1,57 Prozent auf 11,62 EUR) und Palfinger (+ 1,35 Prozent auf 33,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Erste Group Bank (-4,07 Prozent auf 95,50 EUR), DO (-3,38 Prozent auf 188,80 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Polytec (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR) und Andritz (-1,80 Prozent auf 62,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 500 373 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,70 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent bei der OMV-Aktie an.

