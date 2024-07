Starker Wochentag in Zürich: mittags Gewinne im SLI

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 1 987,32 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,200 Prozent auf 1 984,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 973,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 987,49 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 1 943,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 869,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 1 762,10 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 12,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 3,59 Prozent auf 83,66 CHF), Lonza (+ 2,49 Prozent auf 526,00 CHF), Holcim (+ 1,35 Prozent auf 85,28 CHF), Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 107,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,13 Prozent auf 49,16 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Givaudan (-3,19 Prozent auf 4 159,00 CHF), ams (-2,22 Prozent auf 1,19 CHF), Kühne + Nagel International (-1,36 Prozent auf 260,40 CHF), Roche (-0,64 Prozent auf 278,30 CHF) und SGS SA (-0,41 Prozent auf 83,18 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 346 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 248,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

