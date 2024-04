Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochmittag mit Kursplus

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 11 605,32 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,269 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,157 Prozent fester bei 11 613,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 595,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 622,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 582,33 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 11 493,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, stand der SMI noch bei 11 170,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, lag der SMI bei 11 093,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,89 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,65 Prozent auf 256,10 CHF), Lonza (+ 1,13 Prozent auf 539,00 CHF), Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 526,00 CHF), Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 80,88 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-1,86 Prozent auf 113,20 CHF), Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 478,80 CHF), Roche (-0,26 Prozent auf 226,50 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 94,66 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 4 020,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 182 608 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,917 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,02 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at