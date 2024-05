Starker Wochentag in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,68 Prozent fester bei 15 477,38 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,885 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,257 Prozent auf 15 411,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 372,36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 411,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 477,38 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,50 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2024, den Stand von 15 224,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bewegte sich der SPI bei 14 591,23 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.05.2023, den Wert von 15 291,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,23 Prozent zu. Bei 15 480,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Evolva (+ 9,76 Prozent auf 0,99 CHF), Arundel (+ 6,87 Prozent auf 0,14 CHF), Curatis (+ 6,71 Prozent auf 8,43 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5,28 Prozent auf 42,85 CHF) und Sandoz (+ 4,24 Prozent auf 31,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil HOCHDORF (-10,55 Prozent auf 11,45 CHF), DocMorris (-9,20 Prozent auf 75,00 CHF), Peach Property Group (-6,09 Prozent auf 10,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,85 Prozent auf 9,81 CHF) und GAM (-5,26 Prozent auf 0,27 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 75 061 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 238,931 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at