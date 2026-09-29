Stock-Split Watch: Is Caterpillar Next?

Soaring more than 76% over the past year as of this writing, Caterpillar (NYSE: CAT) stock has given investors a lot to celebrate, especially compared to the 17% rise in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Couple the strong performance with the fact that shares of the industrials stalwart touched an all-time high in late June, closing over $1,064, and it's clear that Caterpillar stock has gained investors' attention.

Since the stock has performed so well, many investors may now be wondering if management has plans to add Caterpillar to the list of upcoming stock splits. It wouldn't be so novel for the company, considering it has split its stock five times over the past 50 years -- the last time being in 2005.

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