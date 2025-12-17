SAP Aktie

STOXX 50-Kursverlauf 17.12.2025 09:30:50

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 4 838,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 4 832,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 832,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 840,44 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,405 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 787,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 538,42 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, einen Stand von 4 386,79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,52 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 3,00 Prozent auf 11,45 GBP), BP (+ 1,94 Prozent auf 4,31 GBP), Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 1 529,00 EUR), UBS (+ 1,58 Prozent auf 36,03 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,28 Prozent auf 11,12 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-1,15 Prozent auf 316,70 CHF), Richemont (-0,71 Prozent auf 168,15 CHF), SAP SE (-0,65 Prozent auf 205,30 EUR), Novartis (-0,48 Prozent auf 106,96 CHF) und Nestlé (-0,27 Prozent auf 78,23 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 844 084 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 919,10 0,46% ASML NV
BNP Paribas S.A. 79,52 1,30% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,91 1,45% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 12,68 -0,16% HSBC Holdings plc
Nestlé SA (Nestle) 83,56 -0,21% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 114,20 -1,64% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 538,50 2,40% Rheinmetall AG
Richemont 179,45 0,90% Richemont
Roche AG (Genussschein) 317,00 -1,06% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 12,52 -0,32% Rolls-Royce Plc
SAP SE 206,40 -0,51% SAP SE
Siemens AG 237,55 -0,15% Siemens AG
UBS 38,19 1,17% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 833,48 0,27%

