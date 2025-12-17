Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|STOXX 50 aktuell
|
17.12.2025 12:27:09
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 4 846,92 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 4 832,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 832,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 852,08 Zählern.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,575 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 787,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der STOXX 50 4 538,42 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 386,79 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,71 Prozent zu Buche. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 4,17 Prozent auf 11,58 GBP), BP (+ 2,73 Prozent auf 4,34 GBP), Rolls-Royce (+ 2,70 Prozent auf 11,28 GBP), National Grid (+ 2,36 Prozent auf 11,48 GBP) und Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 1 531,50 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Roche (-1,37 Prozent auf 316,00 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 167,55 CHF), Siemens (-0,97 Prozent auf 235,20 EUR), Enel (-0,74 Prozent auf 8,69 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 205,90 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 527 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Handel: TecDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX freundlich (finanzen.at)