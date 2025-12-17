Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 4 846,92 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 4 832,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 832,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 852,08 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,575 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 787,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der STOXX 50 4 538,42 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 386,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,71 Prozent zu Buche. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 4,17 Prozent auf 11,58 GBP), BP (+ 2,73 Prozent auf 4,34 GBP), Rolls-Royce (+ 2,70 Prozent auf 11,28 GBP), National Grid (+ 2,36 Prozent auf 11,48 GBP) und Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 1 531,50 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Roche (-1,37 Prozent auf 316,00 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 167,55 CHF), Siemens (-0,97 Prozent auf 235,20 EUR), Enel (-0,74 Prozent auf 8,69 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 205,90 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 527 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

