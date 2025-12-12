SAP Aktie
|210,60EUR
|0,20EUR
|0,10%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla erwartet anhaltend robuste Dynamik im Bereich S4/Hana, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Walldorfer Ende Januar schrieb. Die Aktie sei mit der Branche abgerutscht, dabei biete sie ihre ganz eigene Anlagestory./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
210,65 €
|
Abst. Kursziel*:
51,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
210,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,95%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|210,70
|0,14%
