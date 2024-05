STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagnachmittag

Am fünften Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 4 516,69 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,161 Prozent leichter bei 4 514,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 521,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 505,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 526,04 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,254 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 326,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 4 264,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 032,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,38 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 5,49 Prozent auf 145,00 CHF), Rio Tinto (+ 2,02 Prozent auf 57,63 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 458,70 EUR), Unilever (+ 0,75 Prozent auf 43,12 GBP) und Novartis (+ 0,73 Prozent auf 93,30 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Enel (-0,80 Prozent auf 6,78 EUR), GSK (-0,78 Prozent auf 17,70 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,78 Prozent auf 47,28 CHF), Siemens (-0,62 Prozent auf 173,92 EUR) und National Grid (-0,61 Prozent auf 11,36 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 835 573 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542,487 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

