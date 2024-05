STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,26 Prozent tiefer bei 4 379,79 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,045 Prozent auf 4 389,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 391,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 393,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 369,80 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 398,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 206,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 000,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,03 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,32 Prozent auf 7,09 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR), National Grid (+ 1,09 Prozent auf 10,67 GBP), Enel (+ 0,90 Prozent auf 6,26 EUR) und Richemont (+ 0,66 Prozent auf 128,75 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil UniCredit (-1,08 Prozent auf 34,71 EUR), Glencore (-0,98 Prozent auf 4,62 GBP), BASF (-0,85 Prozent auf 48,74 EUR), RELX (-0,82 Prozent auf 32,73 GBP) und Siemens (-0,60 Prozent auf 174,84 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 293 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 534,075 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 10,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

